Умирают за 4 года: Российские врачи бьют тревогу из-за «бычьего сердца» у пьющих

Многие пациенты не осознают, что регулярное употребление пива, вина и крепких напитков на протяжении десяти и более лет способно вызвать алкогольную кардиомиопатию — серьёзное поражение сердечно-сосудистой системы. Об этом передаёт телеграм-канал «ЗдравКонтроль» со ссылкой на медиков.

Кардиологи бьют тревогу: патология стала масштабной проблемой, а статистика свидетельствует, что в течение четырёх лет после постановки диагноза умирают около 40% пациентов. В медицинской практике даже закрепился термин «алкогольное сердце» или «бычье сердце» — синдром патологического увеличения органа, возникающий вследствие длительного или интенсивного употребления спиртного. Согласно статистическим данным, 82% взрослого мужского населения России пьёт алкоголь, при этом каждый пятый из них злоупотребляет спиртным.

«Сердце становится слабым, увеличенным в размерах и с трудом справляется со своей работой. На первый план в клинической картине алкогольной кардиомиопатии выступают различные аритмии. Почти у каждого четвёртого больного хроническим алкоголизмом наблюдаются экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия», — говорят эксперты.

Первым и иногда единственным симптомом заболевания является нарушение сердечного ритма, которое нередко проявляется в первые шесть часов после чрезмерного употребления алкоголя. Эти признаки особенно опасны, поскольку могут привести к развитию острой сердечной недостаточности и критическому падению артериального давления вплоть до коллапса. Кроме того, пьянство чревато не только приобретением «бычьего сердца», но и реальной угрозой преждевременной смерти.