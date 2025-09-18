Доктор Мясников раскрыл особенность «‎скоростного» ковида-мутанта «Стратус»

Каждая новая мутация коронавируса оказывается слабее предыдущей, однако распространяется быстрее, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, ковид уже давно превратился в обычное ОРЗ, чему способствовало развитие коллективного иммунитета.

Штаммы меняются примерно каждые 2–3 месяца, при этом каждый новый вариант становится более заразным, но менее опасным. Однако потеря вкуса и обоняния, что было характерно для коронавируса изначально, уже не является признаком недуга.

«Я бы на это не ориентировался, потому что вкус и обоняние могут теряться при очень многих вирусах и это несвойственно именно для ковида сегодня. К эпидемии он, конечно, не приведёт», — заявил собеседник РИА «ФедералПресс».