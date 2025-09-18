Владимир Путин
18 сентября, 10:32

Доктор Мясников раскрыл особенность «‎скоростного» ковида-мутанта «Стратус»

Доктор Мясников: Штамм коронавируса Стратус не влияет на вкус и обоняние

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Каждая новая мутация коронавируса оказывается слабее предыдущей, однако распространяется быстрее, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, ковид уже давно превратился в обычное ОРЗ, чему способствовало развитие коллективного иммунитета.

Штаммы меняются примерно каждые 2–3 месяца, при этом каждый новый вариант становится более заразным, но менее опасным. Однако потеря вкуса и обоняния, что было характерно для коронавируса изначально, уже не является признаком недуга.

Осенние вирусы в школах и детсадах: Какие болезни реально опасны, какие — сезонная паника
«Я бы на это не ориентировался, потому что вкус и обоняние могут теряться при очень многих вирусах и это несвойственно именно для ковида сегодня. К эпидемии он, конечно, не приведёт», — заявил собеседник РИА «ФедералПресс».

Тем не менее на данный момент вакцины не успевают за быстрыми мутациями коронавируса. Разработка, создание и внедрение новых препаратов занимает время, и к моменту их появления вирус уже может измениться. Однако старые вакцины ещё способны защитить людей из группы риска от тяжёлых осложнений, заключил Мясников.

Новый штамм COVID-19 этой осенью «Стратус» — снова маски и самоизоляция? Защищаемся от очередного вируса!
Напомним, в августе Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости штаммом коронавируса «Стратус». Позже россиянам объяснили, как не подцепить новый опасный штамм ковида. В то же время Роспотребнадзор предупредил о неэффективности прививки от гриппа против нового штамма ковида.

