Зумеры стали жертвой эпидемии бесплодия из-за вейпов

Средний возраст возникновения приобретённого бесплодия у мужчин в России значительно снизился и теперь находится в диапазоне от 24 до 30 лет. Об этом со ссылкой на исследование с участием специалистов Минздрава РФ сообщает Baza.

Поколение зумеров оказалось в группе риска из-за распространения вейпов, высокого уровня стресса и недостаточной физической активности. По данным за последние 20 лет, общее количество пациентов с таким диагнозом увеличилось вдвое, причём в настоящее время нарушения в спермограмме выявляются у каждого пятого мужчины.

Директор НИИ урологии им. Н. А. Лопаткина, специалист Минздрава по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин заявил, что репродуктивное здоровье служит индикатором общего состояния организма.

«Причинами развития бесплодия как у мужчин, так и у женщин являются врождённые аномалии, заболевания эндокринной, иммунной систем, нарушение обмена веществ, инфекционно-воспалительные заболевания половых органов», — сказал он. Эксперт также добавил, что проблемы с фертильностью могут быть следствием целого комплекса различных заболеваний и нарушений в работе организма.

Ранее с инициативой по созданию сети мужских консультаций выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По мнению политика, ответственность за репродуктивное здоровье должна быть общей — как для женщин, так и для мужчин. Она пояснила, что такая позиция обусловлена проблемой снижения рождаемости в государстве.