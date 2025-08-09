Россиянам рассказали, когда и у кого к 25 годам может закончиться вся сперма

Врачи советуют мужчинам замораживать сперматозоиды в возрасте до 35 лет, чтобы сохранить хорошее качества. Однако некоторым стоит задуматься о процедуре уже в 20 лет, особенно в случае наличия синдрома Клайнфельтера — дополнительной X-хромосомы, рассказал старший научный сотрудник кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ Илья Володяев.

По его словам, недуг может никак не влиять на качество жизни или внешность, но он вызывает раннюю остановку сперматогенеза и исчезновение сперматозоидов.

«Если это состояние диагностировано — надо замораживать сперматозоиды или использовать их в программах ЭКО как можно раньше. Если в 20 они ещё обнаруживаются, то в 25 может уже ничего не найтись», — предупредил собеседник «Газеты.ru».