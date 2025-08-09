Россиянам рассказали, когда и у кого к 25 годам может закончиться вся сперма
Эмбриолог Володяев рекомендовал замораживать сперму в возрасте до 35 лет
Врачи советуют мужчинам замораживать сперматозоиды в возрасте до 35 лет, чтобы сохранить хорошее качества. Однако некоторым стоит задуматься о процедуре уже в 20 лет, особенно в случае наличия синдрома Клайнфельтера — дополнительной X-хромосомы, рассказал старший научный сотрудник кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ Илья Володяев.
По его словам, недуг может никак не влиять на качество жизни или внешность, но он вызывает раннюю остановку сперматогенеза и исчезновение сперматозоидов.
«Если это состояние диагностировано — надо замораживать сперматозоиды или использовать их в программах ЭКО как можно раньше. Если в 20 они ещё обнаруживаются, то в 25 может уже ничего не найтись», — предупредил собеседник «Газеты.ru».
Между тем, для женщин, желающих отсрочить рождение детей, имеет смысл заморозить яйцеклетки в возрасте от 25 до 35 лет. Процедура может быть финансово затратной и не очень приятной, однако она считается безопасной и не несёт больших рисков. Возраст матери значительно влияет на вероятность получения эмбриона с нормальным набором хромосом при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).
