8 августа, 02:00

Завтрак пожилого чемпиона: Life.ru узнал, зачем мужчинам нужно есть бычьи яйца

Врач Мухина: Регулярное употребление бычьих яиц полезно для мужчин старше 45

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Trending Now

Российским мужчинам посоветовали есть бычьи яйца, известные как «железные жемчужины», для поддержки репродуктивного здоровья. О пользе этого продукта Life.ru рассказала врач-инфекционист Марият Мухина.

Бычье яйцо, или «железная жемчужина», имеет ряд полезных свойств, особенно в контексте поддержки мужского репродуктивного здоровья. В его составе присутствуют важные биологически активные вещества, такие как тестостерон, пептиды и аминокислоты, которые могут способствовать улучшению фертильности, повышению уровня энергии и поддержанию общего состояния здоровья.

Врач также отметила, что особую пользу бычье яйцо может принести мужчинам старше 45 лет, страдающим от проблем с фертильностью. Регулярное употребление этого продукта может улучшить качество спермы и общее состояние гормонального фона.

Мухина призвала мужчин обратить внимание на высокое содержание жиров и белков в бычьем яйце, подчеркнув, что содержание жиров составляет примерно 20 грамм на 100 грамм продукта, включая полезные ненасыщенные жирные кислоты. Она посоветовала начинать утро с хотя бы одного бычьего яйца, но предварительно проконсультироваться с врачом или диетологом для получения персональных рекомендаций.

«Витамины группы B (тиамин, рибофлавин, ниацин) и минералы (цинк, селен, железо) играют важную роль в метаболических процессах и могут поддерживать здоровье иммунной системы и нормальное функционирование клеток», — добавила специалист.

«Уменьшается в объёме»: Названы продукты для улучшения работы самого жирного органа
Ранее россиянам назвали идеальный рацион для профилактики рака простаты. Врач отметила, что развитию этого вида онкозаболевания способствует употребление алкоголя и курение табака.

