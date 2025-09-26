Интервидение
26 сентября, 20:10

В Британии бьют тревогу из-за зумеров, занимающихся сексом в авто и туалетах

Guardian: В Великобритании сексуальная жизнь молодёжи рушится из-за цен на жильё

Обложка © freepik

В Великобритании молодёжь лишена возможности купить себе жильё или хотя бы снять его, так как в стране непомерно выросли цены на недвижимость. Молодым людям приходится ютиться вместе с родителями, что сильно ограничивает возможность вести полноценную сексуальную жизнь. Об этом пишет Guardian.

Эта проблема чаще всего касается молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Они вынуждены продолжать жить с родителями после окончания института. А встречаться со своим партнёром или партнёршей им приходится за пределами родительского жилья. Так, многие молодые британцы предлагают возлюбленным заняться сексом в машине или в общественном туалете.

Всё это может отразиться на снижении рождаемости в Британии, так как молодёжь не чувствует уверенности в будущем и точно не станет заводить детей без собственной квартиры, говорится в статье.

