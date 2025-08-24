К какому вызову готовимся? Британия тайно закупила мобильные морги для сотен трупов
Британское Министерство внутренних дел потратит 7,5 миллиона фунтов стерлингов на приобретение оборудования для хранения тел в случае крупномасштабных происшествий с большим количеством жертв. Как передает обозреватель норвежского издания Steigan Джим Фергюсон, закупка включает палатки, передвижные морги и холодильные установки, рассчитанные на хранение до 700 тел.
«МВД Великобритании без лишнего шума подписало контракты на установку палаток для массовых смертей, мобильных моргов и холодильных камер, способных вместить до 700 тел» — говорится в материале.
Контракт предусматривает развертывание системы в течение нескольких дней после наступления кризиса. Обозреватель считает, что власти готовятся к сценарию с большим числом жертв, но не раскрывают общественности причин этих мер. Аналитик осудил правительственные действия, заявив, что секретность контракта вызывает недоверие. Он также напомнил о неудачном опыте борьбы с пандемией, который обернулся тысячами излишних смертей.
