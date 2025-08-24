Подписка на черепа: В Британии из-за пробелов в законе процветает торговля человеческими останками
Из-за законодательных упущений в Великобритании процветает нерегулируемый онлайн-рынок человеческих останков. Так, в одном из британских городов Генри Скрэгг открыто торгует человеческими останками – от черепов до мумифицированных фрагментов тел – в своем заведении под названием «Диковинки с пятого угла». Примечательно, что покупатели могут даже подписаться на регулярное получение такой «продукции» через интернет, сообщает The Guardian.
«Когда речь заходит о человеческих вещах, я готов на всё. Могу я добавить, что при условии соблюдения этических норм», — говорит Генри Скрэгг.
На прилавках магазина представлены человеческие черепа, усохшие головы, мумифицированные части тел, маски и кошельки из кожи. По информации The Guardian, покупатели могут оформить подписку, и каждый месяц им будет выслан череп по выбору магазина.
Ранее бывший сотрудник Гарвардской медицинской школы Седрик Лодж признался в незаконной продаже человеческих останков. В течение пяти лет он тайно изымал из трупов, переданных для научных исследований, черепа, мозг, кожу и кости, помогала ему супруга Дениз. Одному из покупателей материалы обошлись в более чем 37 тысяч долларов.