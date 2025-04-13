Женщина занялась торговлей человеческими костями в Интернете и поплатилась
Fox News: В США арестовали женщину, продававшую человеческие кости в Интернете
В США местная жительница пыталась через Интернет продать человеческие кости. Обложка © Life.ru
В США арестовали 52-летнюю жительницу штата Флорида. Её обвинили в торговле человеческими костями. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным телеканала, жительница США решила подзаработать, выставив на продажу в Интернете человеческие кости. Она предлагала купить фрагменты черепа за 600 долларов, а также ключицу, лопатку и другие части скелета по 35 долларов. Странные объявления быстро привлекли внимание правоохранительных органов
«Эксперты пришли к выводу, что череп и фрагмент черепа, вероятно, являются археологическими находками, причем некоторым из них более 100 лет, а другим — более 500 лет», — говорится в материале.
А ранее Life.ru сообщал, что в Иерусалиме нашли скелет женщины, закованный в металлические цепи. Скелет был найден в одной из гробниц на территории византийского монастыря. Специалисты предположили, что останки принадлежат аскету, который носил цепи по своей воле.