Женщина занялась торговлей человеческими костями в Интернете и поплатилась

В США арестовали 52-летнюю жительницу штата Флорида. Её обвинили в торговле человеческими костями. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, жительница США решила подзаработать, выставив на продажу в Интернете человеческие кости. Она предлагала купить фрагменты черепа за 600 долларов, а также ключицу, лопатку и другие части скелета по 35 долларов. Странные объявления быстро привлекли внимание правоохранительных органов

«Эксперты пришли к выводу, что череп и фрагмент черепа, вероятно, являются археологическими находками, причем некоторым из них более 100 лет, а другим — более 500 лет», — говорится в материале.