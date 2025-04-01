Петербуржец отправился на подводную охоту, а наткнулся на два разложившихся тела

В Сестрорецке (город в составе Санкт-Петербурга) любитель подводной охоты обнаружил сразу два тела в Финском заливе у очистных сооружений. Мужчина сразу сообщил о страшной находке в полицию, сообщает «Mash на Мойке».

Оба погибшие оказались мужчинами. От первого остались лишь кости, тело второго сильно деформировалось и начало разлагаться. Предварительно, в воде они находились с ноября.

Погибшими оказались 46-летний и 57-летний рыбаки. Они попали в шторм и пропали без вести, гласит предварительная версия. Тела направлены на экспертизу для установления точных причин.