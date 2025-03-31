Тело загадочно умершего мужчины нашли посреди леса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в лесу нашли тело мужчины. Его личность установить пока не удалось. Об этом пишет URA.ru.

В Екатеринбурге в лесу нашли тело мужчины. Фотография © Telegram / Злой Екатеринбург

«По факту обнаружения тела мужчины организовано проведение процессуальной проверки. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение», — говорится в публикации.

О страшной находке полицейским рассказала местная жительница, гулявшая в том районе с собакой. Мужчине было около 35-37 лет, у него среднее телосложение, рост порядка 175 сантиметров, русые волосы. На нём были чёрно-серая куртка с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки, рассказал начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.