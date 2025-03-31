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Регион
31 марта, 16:13

Тело загадочно умершего мужчины нашли посреди леса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в лесу у Академической развязки обнаружили тело мужчины

В Екатеринбурге в лесу нашли тело мужчины. Его личность установить пока не удалось. Об этом пишет URA.ru.

В Екатеринбурге в лесу нашли тело мужчины. Фотография © Telegram / Злой Екатеринбург

В Екатеринбурге в лесу нашли тело мужчины. Фотография © Telegram / Злой Екатеринбург

«По факту обнаружения тела мужчины организовано проведение процессуальной проверки. Для определения точной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователь СКР примет процессуальное решение», — говорится в публикации.

О страшной находке полицейским рассказала местная жительница, гулявшая в том районе с собакой. Мужчине было около 35-37 лет, у него среднее телосложение, рост порядка 175 сантиметров, русые волосы. На нём были чёрно-серая куртка с капюшоном, синие джинсы, коричневые ботинки, рассказал начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

77-летний петербуржец пытался вывезти расчленённый труп на продуктовой тележке
77-летний петербуржец пытался вывезти расчленённый труп на продуктовой тележке

Ранее Life.ru рассказывал, как в центре Северной столицы нашли вмёрзший в лёд Мойки труп мужчины. Его пришлось вырубать из оков топором. Установить личность сразу не удалось. Труп обнаружили напротив дома известного историка Олега Соколова, печально прославившегося убийством и расчленением собственной студентки.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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