77-летний петербуржец пытался вывезти расчленённый труп на продуктовой тележке
Труп женщины обнаружили в продуктовой тележке пенсионера в Санкт-Петербурге
Труп женщины обнаружили в продуктовой тележке пенсионера в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Останки человеческого тела обнаружили в продуктовой тележке, которую вёз 77-летний пенсионер в Петербурге. Об этом сообщает местный СК.
Труп женщины обнаружили в продуктовой тележке пенсионера в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Остатки тела обнаружил полицейский, который встретил пенсионера на лестнице своего дома. В настоящее время на месте происшествия трудятся следователи и криминалисты. Кроме того, человеческие останки были обнаружены и в квартире задержанного. Предварительно, они принадлежат женщине.
«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ставропольском крае мужчина жестоко убил и расчленил пенсионера. Убийцу задержали спустя почти месяц — он скрылся в Нальчике, проехав 311 км. Инцидент произошёл в начале февраля, когда 70-летний пенсионер Александр поссорился со своим 34-летним знакомым, который в порыве гнева ударил его ножом в шею, пенсионер умер на месте.