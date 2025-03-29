77-летний петербуржец пытался вывезти расчленённый труп на продуктовой тележке

Останки человеческого тела обнаружили в продуктовой тележке, которую вёз 77-летний пенсионер в Петербурге. Об этом сообщает местный СК.

Труп женщины обнаружили в продуктовой тележке пенсионера в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Остатки тела обнаружил полицейский, который встретил пенсионера на лестнице своего дома. В настоящее время на месте происшествия трудятся следователи и криминалисты. Кроме того, человеческие останки были обнаружены и в квартире задержанного. Предварительно, они принадлежат женщине.

«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении ведомства.