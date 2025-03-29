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29 марта, 11:45

Задушил и расчленил: Лидера питерской ОПГ уличили в убийстве подельника

В Петербурге пожизненно осуждённого лидера ОПГ уличили в убийстве подельника

Полицейские из Северной столицы раскрыли убийство, совершённое в 1996 году, установив причастность 58-летнего лидера преступной группировки, который отбывает пожизненное наказание. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, ОПГ, возглавляемая подозреваемым, действовала в Петербурге и Новгородской области с конца 90-х до 2006 года. Она входила в состав более крупного преступного объединения. В июне 1996 года лидер группировки получил указание устранить своего 25-летнего подельника из Тульской области, чтобы скрыть другие преступления.

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Под предлогом поездки в лесной массив вдоль трассы Петербург — Москва он вывез жертву, задушил, а затем расчленил. Останки были захоронены в районе города Кириши. Уголовное дело по факту убийства было возбуждено в октябре 1996 года, однако по горячим следам раскрыть преступление не удалось. После сбора улик, доказывающих вину подозреваемого, мужчине предъявили обвинения.

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Ранее россиянину предъявили обвинение в жутких преступлениях 30-летней давности. Следствие установило, что ОПГ, в котором состоял подозреваемый, была создана ещё в марте 1994 года. Участники группировки занимались расправами и вымогательством.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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