Задушил и расчленил: Лидера питерской ОПГ уличили в убийстве подельника

Полицейские из Северной столицы раскрыли убийство, совершённое в 1996 году, установив причастность 58-летнего лидера преступной группировки, который отбывает пожизненное наказание. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, ОПГ, возглавляемая подозреваемым, действовала в Петербурге и Новгородской области с конца 90-х до 2006 года. Она входила в состав более крупного преступного объединения. В июне 1996 года лидер группировки получил указание устранить своего 25-летнего подельника из Тульской области, чтобы скрыть другие преступления.

Под предлогом поездки в лесной массив вдоль трассы Петербург — Москва он вывез жертву, задушил, а затем расчленил. Останки были захоронены в районе города Кириши. Уголовное дело по факту убийства было возбуждено в октябре 1996 года, однако по горячим следам раскрыть преступление не удалось. После сбора улик, доказывающих вину подозреваемого, мужчине предъявили обвинения.