У дома расчленившего студентку историка Соколова нашли вмерзший в лёд труп мужчины

В центре Санкт-Петербурга обнаружили труп мужчины напротив дома известного историка Олега Соколова, который расчленил аспирантку и выбросил в реку. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

«Труп неизвестного мужчины обнаружили вмёрзшим в лёд реки Мойка наискосок от дома 82», — уточнили в издательстве.

Тело спасатели освободили при помощи топора, Мойка обагрилась кровью. Личность погибшего устанавливается, труп мужчины направили в морг.