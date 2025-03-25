У дома расчленившего студентку историка Соколова нашли вмерзший в лёд труп мужчины
В центре Петербурга обнаружили труп мужчины, который вмёрз в лед на реке Мойка
В центре Санкт-Петербурга обнаружили труп мужчины напротив дома известного историка Олега Соколова, который расчленил аспирантку и выбросил в реку. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
«Труп неизвестного мужчины обнаружили вмёрзшим в лёд реки Мойка наискосок от дома 82», — уточнили в издательстве.
Тело спасатели освободили при помощи топора, Мойка обагрилась кровью. Личность погибшего устанавливается, труп мужчины направили в морг.
Ранее в Петербурге нашли скелет человека на пустыре. На Арцеуловской аллеи обнаружили человеческие кости. Останки погибшего направили в морг на экспертизу.
Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich