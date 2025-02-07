Расчленивший студентку историк Соколов рвётся на СВО

Историк Олег Соколов, осуждённый на 12,5 лет колонии за убийство аспирантки СПбГУ, обратился с просьбой к Минобороны и ФСИН о возможности участия в специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев.

По словам адвоката, Соколов уже несколько раз подавал заявления на участие в СВО, но каждый раз получал отказ от комиссии, состоящей из представителей службы исполнения наказаний, Минобороны и медиков, которые аргументировали это его возрастом — 68 лет.