Расчленивший студентку историк Соколов рвётся на СВО
ТАСС: Расчленивший аспирантку историк Соколов добивается отправки на СВО
Историк Олег Соколов. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Историк Олег Соколов, осуждённый на 12,5 лет колонии за убийство аспирантки СПбГУ, обратился с просьбой к Минобороны и ФСИН о возможности участия в специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев.
По словам адвоката, Соколов уже несколько раз подавал заявления на участие в СВО, но каждый раз получал отказ от комиссии, состоящей из представителей службы исполнения наказаний, Минобороны и медиков, которые аргументировали это его возрастом — 68 лет.
Соколов считает такие решения дискриминационными. Он выразил желание искупить свою вину, признав преступление, и считает, что может быть полезен стране и армии, несмотря на возраст. Адвокат добавил, что они намерены продолжать борьбу за его отправку на СВО.
Убийство студентки Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым произошло в ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге. Он расчленил студентку и выбросил в реку. В процессе следствия выяснилось, что Соколов имел проблемы с контролем над своими эмоциями и поведением. В 2020 году Соколов был признан виновным в убийстве и приговорён к 12,5 года лишения свободы.