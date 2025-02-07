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Регион
7 февраля, 12:40

Расчленивший студентку историк Соколов рвётся на СВО

ТАСС: Расчленивший аспирантку историк Соколов добивается отправки на СВО

Историк Олег Соколов. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Историк Олег Соколов. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Историк Олег Соколов, осуждённый на 12,5 лет колонии за убийство аспирантки СПбГУ, обратился с просьбой к Минобороны и ФСИН о возможности участия в специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев.

По словам адвоката, Соколов уже несколько раз подавал заявления на участие в СВО, но каждый раз получал отказ от комиссии, состоящей из представителей службы исполнения наказаний, Минобороны и медиков, которые аргументировали это его возрастом — 68 лет.

Соколов считает такие решения дискриминационными. Он выразил желание искупить свою вину, признав преступление, и считает, что может быть полезен стране и армии, несмотря на возраст. Адвокат добавил, что они намерены продолжать борьбу за его отправку на СВО.

Суд решил вернуть орден Почётного легиона историку Соколову, расчленившему студентку
Суд решил вернуть орден Почётного легиона историку Соколову, расчленившему студентку

Убийство студентки Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым произошло в ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге. Он расчленил студентку и выбросил в реку. В процессе следствия выяснилось, что Соколов имел проблемы с контролем над своими эмоциями и поведением. В 2020 году Соколов был признан виновным в убийстве и приговорён к 12,5 года лишения свободы.

Оксана Попова
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