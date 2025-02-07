Суд решил вернуть орден Почётного легиона историку Соколову, расчленившему студентку
Суд решил вернуть орден Почётного легиона осуждённому историку Соколову
Олег Соколов в суде. Обложка © ТАСС / П/с судов Санкт-Петербурга
В Петербурге суд решил вернуть орден Почётного легиона историку Олегу Соколову, убившему и расчленившему сожительницу — аспирантку СПбГУ. Об этом говорится в тексте приговора ученому, с которым ознакомился ТАСС.
«Мобильные телефоны Honor и Asus, системный блок в корпусе черно-серого цвета, свидетельство ордена Почётного легиона, орден Почётного легиона, принадлежащие Соколову, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего», — сказано в документе.
Орден Почётного легиона учредил Наполеон Бонапарт 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Эта награда является символом признания к высшим слоям французского общества. Соколов стал кавалером ордена в 2003 году за заслуги в изучении наполеоновских войн. Он неоднократно читал лекции в университете Сорбонна.
Напомним, в 2019 году Олег Соколов убил, а потом расчленил свою аспирантку и девушку Анастасию Ещенко. Учёного задержали 10 ноября, когда он пытался утопить части тела своей жертвы в петербургской реке Мойке. Позднее задержанного отправили на психиатрическую экспертизу, а из тюрьмы он даже ответил на письмо Life.ru. Свою вину историк признал и приговором суда отправился на 12,5 года в колонию строгого режима.