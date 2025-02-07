Суд решил вернуть орден Почётного легиона историку Соколову, расчленившему студентку

В Петербурге суд решил вернуть орден Почётного легиона историку Олегу Соколову, убившему и расчленившему сожительницу — аспирантку СПбГУ. Об этом говорится в тексте приговора ученому, с которым ознакомился ТАСС.

«Мобильные телефоны Honor и Asus, системный блок в корпусе черно-серого цвета, свидетельство ордена Почётного легиона, орден Почётного легиона, принадлежащие Соколову, вернуть законному владельцу или иному лицу с письменного согласия последнего», — сказано в документе.