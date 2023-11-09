"Слишком доверчив": Спустя четыре года историк Соколов признался, что мог и не убивать аспирантку

Экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который в 2019 году убил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, заявил, что не пошёл бы на такой шаг, если бы перед тем проверил её телефон. Об этом преступник рассказал в книге, которую написал, находясь в СИЗО.

В ней Соколов также отметил: спустя два месяца после гибели его молодой невесты узнал, что летом 2018 года, когда он возил детей во Францию, у студентки появился любовник — брутальный мужчина около сорока лет, известный вооружёнными разбоями и находившийся в федеральном розыске. По мнению преступника, так Ещенко решила отомстить ему за его любовь к детям. Соколов обвинил аспирантку в измене, предательстве и сговоре против него.

"И, конечно, я был слишком доверчив, если бы осенью 2018 года я хоть один раз заглянул в её телефон, я бы всё понял. Для меня это был бы, конечно, тяжёлый удар, трагедия и боль, но даже отдалённо несовместимая с тем, что я переживаю сейчас, а самое главное — Настя была бы жива", — приводит его слова kp.ru.

Соколов подчеркнул, что Ещенко намеренно вызвала скандал, который и привёл к её убийству. По версии убийцы, аспирантка сговорилась с его врагом — историком Евгением Понасенковым*.

"Дикая сцена была результатом не злых чар, а спланированной акцией. Вдруг она без малейшего действия с моей стороны врывается ко мне с перекошенным от злобы лицом, начинает не только дико вопить и оскорблять, но и размахивать угрожающе ножом. Ей нужно любой ценой получить удар по лицу! Но вместо этого спустя час или более того её ужасающего безумия происходит то, что ни она, ни я не могли представить себе в самых чёрных фантазиях", — рассказывает Соколов об убийстве.

Соколов решил донести мысль, что он пережил страшную катастрофу, однако остался верен идеалам чести. Ведущий российский профайлер и полиграфолог, разработчик методик по распознаванию серийных убийц Анна Кулик подчеркнула, что убийца не раскаялся в содеянном. По мнению эксперта, Соколов выстроил цепочку событий, похожую на шпионский роман, где убитая изменяла ему с преступником.