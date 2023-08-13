Убивший аспирантку историк-расчленитель Соколов заявил, что намерен жениться
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Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, чьё имя прогремело на всю Россию в 2019 году в рамках дела об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, неплохо устроился в заключении и даже собирается жениться. Как пишет 78.ru со ссылкой на мать историка, в колонии строгого режима у него стерильная чистота и трёхразовое питание.
"Мама, я нахожусь в санатории. Строгая чистота, порядок", — процитировала она сына.
Кроме того, нет проблем у историка и с арестантами, которым он читает лекции. Сама женщина, правда, боится, что сын в части про Бородинскую битву начнёт восхвалять французов и заимеет проблемы.
Есть у Соколова и "ждули" — женщины на воле, которые всячески поддерживают арестанта и надеются заиметь с ним полноценные отношения. Их, по словам матери, две и обе — Екатерины: первая присматривает за злополучной квартирой на набережной реки Мойки, а вторая больше общается по переписке. Предпочтение историк пока отдаёт своей коллеге — преподавательнице истории в университете. С ней он, как призналась женщина, хочет заключить брак.
Напомним, в 2019 году Олег Соколов убил, а потом расчленил свою аспирантку и девушку Анастасию Ещенко. Учёного задержали 10 ноября, когда он пытался утопить части тела своей жертвы в петербургской реке Мойке. Позднее задержанного отправили на психологическую экспертизу, а из тюрьмы он даже ответил на письмо Лайфа. Свою вину историк признал и приговором суда отправился на 12,5 года в колонию строгого режима.