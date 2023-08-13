Убивший аспирантку историк-расчленитель Соколов заявил, что намерен жениться

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, чьё имя прогремело на всю Россию в 2019 году в рамках дела об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, неплохо устроился в заключении и даже собирается жениться. Как пишет 78.ru со ссылкой на мать историка, в колонии строгого режима у него стерильная чистота и трёхразовое питание.

"Мама, я нахожусь в санатории. Строгая чистота, порядок", — процитировала она сына.

Кроме того, нет проблем у историка и с арестантами, которым он читает лекции. Сама женщина, правда, боится, что сын в части про Бородинскую битву начнёт восхвалять французов и заимеет проблемы.