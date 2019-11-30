Доцент-расчленитель доставлен в Москву на психиатрическую экспертизу

По словам адвоката, историк в глубоком раскаянии и активно содействует следствию.

Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве и расчленении своей аспирантки-возлюбленной, доставлен в Москву на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом Лайфу рассказал адвокат подсудимого Александр Почуев.

— Экспертиза продлится до начала следующего года. Выбор места производства экспертизы обусловлен, по-видимому, соображениями исключения влияния местной общественности на ход экспертизы и утечек информации, — поделился с Лайфом Почуев.

Адвокат также добавил, что физическое состояние здоровья историка удовлетворительное. По его словам, Соколов находится в глубоком раскаянии и активно сотрудничает со следствием.

Ранее Александр Почуев сообщил, что перевод Олега Соколова в московскую "Матросскую Тишину" ожидается после рассмотрения судом апелляционной жалобы на избранную меру пресечения.

Напомним, в ночь на 8 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали романтические отношения. 9 ноября его задержали, когда он пытался утопить части тела девушки в Мойке. В ходе допроса учёный признал свою вину и был арестован на два месяца.