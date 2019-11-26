Адвокат доцента-убийцы сообщил, что перевод в Москву ожидается после апелляции

Перевод доцента-расчленителя Олега Соколова в Москву ожидается после рассмотрения судом апелляционной жалобы, сообщил Лайфу его адвокат Александр Почуев.

— Перевод О.В. Соколова в Москву ожидается после рассмотрения Санкт-Петербургским городским судом моей апелляционной жалобы на избранную меру пресечения в виде заключения под стражу. Заседание назначено на 05.12.19, — подчеркнул правозащитник.

Ранее Лайф сообщал, что Олега Соколова могут перевести в "Матросскую Тишину" из-за того, что дело передано в центральный аппарат СКР в Москве.

Напомним, в ночь на 8 ноября доцент СПбГУ Олег Соколов убил свою аспирантку Ещенко Анастасию, с которой его связывали романтические отношения. 9 ноября его задержали, когда он пытался утопить части тела девушки в Мойке. В ходе допроса учёный признал свою вину и был арестован на два месяца.