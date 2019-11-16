На Кубани простились с убитой аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко

На Кубани простились с убитой и расчленённой в Санкт-Петербурге 24-летней аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко. Все церемонии прошли в станице Старовеличковской, где родилась и выросла девушка.
Накануне родители привезли тело Анастасии из Северной столицы. А станицу перед церемонией прощания проверили специалисты, включая кинолога с собакой.
Сегодня тело покойной доставили в закрытом гробу в Троицкую церковь, где в 11 утра началось отпевание. К месту прощания пришли десятки местных жителей и представители администрации поселения. После этого процессия отправилась на кладбище.
Напомним, Анастасию Ещенко убил доцент СПбГУ Олег Соколов, с которым девушку связывали романтические отношения.
За день он распилил тело девушки, а под утро 9 ноября отправился избавляться от частей тела. Около реки Мойки он и был задержан полицейскими. В его рюкзаке стражи порядка нашли отрубленные женские руки, а в квартире историка — другие останки убитой Анастасии Ещенко. Некоторые части тела впоследствии обнаружили в 3,5 км от Фонтанного моста через Мойку.
В ходе допроса доцент признал свою вину и был арестован на два месяца. Во время суда у историка случилась истерика.
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