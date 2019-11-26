Адвокат доцента СПбГУ сообщил, что его могут перевести в "Матросскую Тишину"

Подобная мера может увеличить процессуальные издержки, так как большая часть следственных действий проходит в Петербурге.

Доцента СПбГУ Олега Соколова, который убил и расчленил свою аспирантку, могут перевести из петербургского СИЗО "Кресты" в московскую "Матросскую Тишину". Об этом Лайфу сообщил его адвокат Александр Почуев.

По его словам, такая мера может существенно облегчить работу столичным следователям, но увеличит процессуальные издержки, так как большая часть следственных действий проходит в Петербурге.

Кроме того, он подчеркнул, что единственные, кто может передавать Соколову передачи, — это его родители. Однако для них поездки в "Матросскую Тишину" могут стать трудностью.

Напомним, доцент СПбГУ Олег Соколов 8 ноября убил и расчленил свою аспирантку. 9 ноября его задержали, когда он пытался избавиться от тела. В ходе допроса учёный признал свою вину и был арестован на два месяца.