В Петербурге нашли скелет человека на пустыре
78.ru: На пустыре на Арцеуловской аллее в Петербурге нашли человеческие кости
На пустыре Арцеуловской аллеи в Санкт-Петербурге нашли человеческие кости. Приехавшая на место происшествия полиция обнаружила скелет целого человека. Его останки направили в морг на экспертизу, передаёт 78.ru.
Это не первый раз, когда петербуржцы находят на просторах своего города человеческие кости. Ранее дворник обнаружил в мусорном баке пакет с человеческим черепом. Находкой занялась полиция. Необходимо было установить, как пакет с черепом попал в мусорный бак и кому принадлежали останки.
До этого скелет человека с винтовкой обнаружили в Гатчине неподалёку от Колпанского озера. При этом, череп лежал в нескольких метрах от остального туловища. Прибывшие на место правоохранители обнаружили скелет в зимнем комбинезоне, а также пули для пневматики. На днях в Петербурге прохожий нашёл чемоданы с расчленёнкой.
Kandinsky/ Life.ru