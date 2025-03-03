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3 марта, 14:27

В Петербурге нашли скелет человека на пустыре

78.ru: На пустыре на Арцеуловской аллее в Петербурге нашли человеческие кости

На пустыре Арцеуловской аллеи в Санкт-Петербурге нашли человеческие кости. Приехавшая на место происшествия полиция обнаружила скелет целого человека. Его останки направили в морг на экспертизу, передаёт 78.ru.

Это не первый раз, когда петербуржцы находят на просторах своего города человеческие кости. Ранее дворник обнаружил в мусорном баке пакет с человеческим черепом. Находкой занялась полиция. Необходимо было установить, как пакет с черепом попал в мусорный бак и кому принадлежали останки.

До этого скелет человека с винтовкой обнаружили в Гатчине неподалёку от Колпанского озера. При этом, череп лежал в нескольких метрах от остального туловища. Прибывшие на место правоохранители обнаружили скелет в зимнем комбинезоне, а также пули для пневматики. На днях в Петербурге прохожий нашёл чемоданы с расчленёнкой.

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Тело перевёрнуто и нет головы: Археологов ошарашила могила «вампира» XV века
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Kandinsky/ Life.ru

Полина Никифорова
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