В Петербурге нашли скелет человека на пустыре

На пустыре Арцеуловской аллеи в Санкт-Петербурге нашли человеческие кости. Приехавшая на место происшествия полиция обнаружила скелет целого человека. Его останки направили в морг на экспертизу, передаёт 78.ru.

Это не первый раз, когда петербуржцы находят на просторах своего города человеческие кости. Ранее дворник обнаружил в мусорном баке пакет с человеческим черепом. Находкой занялась полиция. Необходимо было установить, как пакет с черепом попал в мусорный бак и кому принадлежали останки.