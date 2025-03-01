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1 марта, 13:43

В Петербурге прохожий нашёл чемоданы с расчленёнкой

В Петербурге прохожий-морж обнаружил чемоданы с человеческими останками

В Рыбацком районе Петербурга случайный любитель искупаться в ледяной воде обнаружил несколько чемоданов. В одном из них оказались части человека. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Чемодан с трупом в Петербурге. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Чемодан с трупом в Петербурге. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Сообщается, что ужасающая находка таилась на улице Славянской неподалёку от Невы. Мужчина направлялся, чтобы предаться процедурам классического моржа, но вдруг увидел чемодан и сумку. Содержимое последней пока изучают.

17-летняя студентка колледжа в Канске родила в туалете общежития и выбросила тело в мусор
17-летняя студентка колледжа в Канске родила в туалете общежития и выбросила тело в мусор

Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге расследуют смерть младенца. Его тело нашли в квартире, заваленной мусором. Вечером накануне родители покормили ребёнка смесью, купленной в магазине. Девочке был всего 1 месяц.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Santhosh Varghese

Николай Рюмин
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