В Петербурге прохожий нашёл чемоданы с расчленёнкой

В Рыбацком районе Петербурга случайный любитель искупаться в ледяной воде обнаружил несколько чемоданов. В одном из них оказались части человека. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

Чемодан с трупом в Петербурге. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Сообщается, что ужасающая находка таилась на улице Славянской неподалёку от Невы. Мужчина направлялся, чтобы предаться процедурам классического моржа, но вдруг увидел чемодан и сумку. Содержимое последней пока изучают.