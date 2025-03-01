В Петербурге прохожий нашёл чемоданы с расчленёнкой
В Петербурге прохожий-морж обнаружил чемоданы с человеческими останками
В Рыбацком районе Петербурга случайный любитель искупаться в ледяной воде обнаружил несколько чемоданов. В одном из них оказались части человека. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
Чемодан с трупом в Петербурге. Фото © Telegram / Mash на Мойке
Сообщается, что ужасающая находка таилась на улице Славянской неподалёку от Невы. Мужчина направлялся, чтобы предаться процедурам классического моржа, но вдруг увидел чемодан и сумку. Содержимое последней пока изучают.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге расследуют смерть младенца. Его тело нашли в квартире, заваленной мусором. Вечером накануне родители покормили ребёнка смесью, купленной в магазине. Девочке был всего 1 месяц.
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