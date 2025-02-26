17-летняя студентка колледжа в Канске родила в туалете общежития и выбросила тело в мусор

17-летняя студентка колледжа родила ребёнка в туалете общежития, после чего положила его в мусорное ведро и отправилась принимать душ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Мёртвую новорождённую девочку нашли соседки девушки. Они сообщили об этом коменданту. Прибывшие медики забрали роженицу в больницу. Девушка рассказала, что о беременности не догадывалась, а процесс родов приняла за проблемы с пищеварением. Сама она из благополучной семьи, на учёте в органах не состояла. Сейчас выясняют, кто же отец погибшего ребёнка.