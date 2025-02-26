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26 февраля, 07:22

17-летняя студентка колледжа в Канске родила в туалете общежития и выбросила тело в мусор

В Канске студентка родила ребёнка и оставила его в мусорном ведре в общежитии

Погибший младенец. Обложка © пресс-служба прокуратуры Красноярского края

Погибший младенец. Обложка © пресс-служба прокуратуры Красноярского края

17-летняя студентка колледжа родила ребёнка в туалете общежития, после чего положила его в мусорное ведро и отправилась принимать душ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Дверь в туалет в общежитии. Фото © пресс-служба прокуратуры Красноярского края

Дверь в туалет в общежитии. Фото © пресс-служба прокуратуры Красноярского края

Мёртвую новорождённую девочку нашли соседки девушки. Они сообщили об этом коменданту. Прибывшие медики забрали роженицу в больницу. Девушка рассказала, что о беременности не догадывалась, а процесс родов приняла за проблемы с пищеварением. Сама она из благополучной семьи, на учёте в органах не состояла. Сейчас выясняют, кто же отец погибшего ребёнка.

«В связи обнаружением тела новорождённого ребенка возбуждено уголовное дело (ст.106 УК РФ). Расследование поставлено на контроль прокуратуры», — сказано в сообщении.

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Ранее в США 18-летняя студентка родила ребёнка во время экскурсии, после чего выбросила его в окно отеля. Младенец скончался в больнице от полученных травм. Факт своей беременности девушка отрицала.

Владимир Озеров
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