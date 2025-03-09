В Иерусалиме нашли скелет женщины, закованный в металлические цепи

Израильские учёные нашли древний скелет, заключённый в тяжёлые металлические цепи, во время раскопок в окрестностях Иерусалима. Об этом сообщает издание Livescience.

Скелет был найден в одной из гробниц на территории византийского монастыря. Специалисты предположили, что останки принадлежат аскету, который носил цепи по своей воле. Монахи молились и проповедовали, проводя годы на столбах — открытых возвышенностях, представляющих собой плоские площадки или камни. Некоторые из них даже приковывали себя цепями.

Однако специалистов ожидал еще один сюрприз: выяснилось, что останки принадлежат женщине. Хотя мужчины-аскеты часто использовали цепи как способ самодисциплины и преданности вере, свидетельства о женщинах, прибегавших к подобным практикам, встречаются намного реже.