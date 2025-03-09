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9 марта, 17:51

В Иерусалиме нашли скелет женщины, закованный в металлические цепи

Livescience: Израильские учёные обнаружили скелет женщины, закованный в цепи

Израильские учёные нашли древний скелет, заключённый в тяжёлые металлические цепи, во время раскопок в окрестностях Иерусалима. Об этом сообщает издание Livescience.

Скелет был найден в одной из гробниц на территории византийского монастыря. Специалисты предположили, что останки принадлежат аскету, который носил цепи по своей воле. Монахи молились и проповедовали, проводя годы на столбах — открытых возвышенностях, представляющих собой плоские площадки или камни. Некоторые из них даже приковывали себя цепями.

Однако специалистов ожидал еще один сюрприз: выяснилось, что останки принадлежат женщине. Хотя мужчины-аскеты часто использовали цепи как способ самодисциплины и преданности вере, свидетельства о женщинах, прибегавших к подобным практикам, встречаются намного реже.

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Ранее скелет не давал покоя в Петербурге. На пустыре Арцеуловской аллеи нашли человеческие кости. Приехавшая на место происшествия полиция направила останки в морг на экспертизу.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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