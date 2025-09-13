Альфа-самцы в пролёте! Сигмы и масики победили в битве за сердца российских милф

Аналитики провели исследование 50 терминов из сленга зумеров (родившиеся в 1997–2012 годах) и поколения альфа (рожденных в 2013 году и позднее), которые в социальных сетях описывают мужские и женские архетипы, и выяснили, что популярность цифровых образов мужественности претерпевает изменения. Так, ранее доминирующий в представлениях о «настоящих мужчинах» образ альфа-самца теряет влияние.

Взамен всё чаще упоминается сигма-бой — мужчина, который отказался от борьбы за лидерство в социальной иерархии, сохранив при этом харизму и привлекательность. Следующим по популярности стали масик — мягкий, заботливый мужчина, ориентированный на комфорт женщины, ухаживания и подарки. Тройку лидеров замыкает скуф — архетип, противоположный доминантным мужчинам.

Альфу и стремящегося демонстрировать маскулинность гигачада обогнал даже тюбик — инфантильный молодой человек, неспособный постоять за себя. А вот среди женских моделей лидерство уверенно занимает милфа — зрелая, сексуальная и уверенная в себе дама. С большим отставанием за ней следуют альтушка и тарелочница, делится результатами исследования газета «Известия».