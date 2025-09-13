Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 13:35

Альфа-самцы в пролёте! Сигмы и масики победили в битве за сердца российских милф

Российские женщины выбирают сигма-боев, масиков и скуфов вместо альфа-самцов

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Аналитики провели исследование 50 терминов из сленга зумеров (родившиеся в 1997–2012 годах) и поколения альфа (рожденных в 2013 году и позднее), которые в социальных сетях описывают мужские и женские архетипы, и выяснили, что популярность цифровых образов мужественности претерпевает изменения. Так, ранее доминирующий в представлениях о «настоящих мужчинах» образ альфа-самца теряет влияние.

Взамен всё чаще упоминается сигма-бой — мужчина, который отказался от борьбы за лидерство в социальной иерархии, сохранив при этом харизму и привлекательность. Следующим по популярности стали масик — мягкий, заботливый мужчина, ориентированный на комфорт женщины, ухаживания и подарки. Тройку лидеров замыкает скуф — архетип, противоположный доминантным мужчинам.

«Значит, любит!» Россияне раскрыли правду об отношении к ревности
«Значит, любит!» Россияне раскрыли правду об отношении к ревности

Альфу и стремящегося демонстрировать маскулинность гигачада обогнал даже тюбик — инфантильный молодой человек, неспособный постоять за себя. А вот среди женских моделей лидерство уверенно занимает милфа — зрелая, сексуальная и уверенная в себе дама. С большим отставанием за ней следуют альтушка и тарелочница, делится результатами исследования газета «Известия».

Секс, страх, надежда: Почему мы застреваем в ситуационных отношениях и как из них выйти
Секс, страх, надежда: Почему мы застреваем в ситуационных отношениях и как из них выйти

Кстати, зумеры всё чаще строят романтические отношения с теми, кого традиционно считают непривлекательными внешне. Этот тренд получил название «шрекинг», однако он никак не связан с низкой самооценкой молодых людей. Ранее психолог раскрыла причины популярности «‎шрекинга» у зумеров.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar