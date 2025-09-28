Москвичам пообещали наступление «старого бабьего лета»

На предстоящей неделе в Москве установится погода «старого бабьего лета» — осадков почти не ожидается, а ночи будут прохладными. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На следующей неделе москвичей ждёт старое бабье лето. Уже в понедельник инициатива перейдёт к южной периферии антициклона, благодаря чему осадки маловероятны. Ночью посвежеет до +2…+5, днём — до +9…+12 градусов», — сказал он.

По словам специалиста, в ночные и утренние часы вторника, среды и четверга температура будет держаться около нуля, что создаёт риск слабых заморозков. Днём воздух прогреется до +8…+13 градусов. Ближе к выходным ожидается больше облаков, что позволит избежать инея на траве: минимальные значения составят +1…+6, а днём — до +14 градусов.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание в столичном регионе задержится, но осень ещё подарит несколько тёплых дней. За двое суток температура в Москве снизилась на 12 градусов, превратив летнюю погоду в почти октябрьскую. При этом первый снег синоптики ожидают не раньше середины октября.