Шубы в сторону! Москвичей призвали готовиться к «всплеску тепла»

Резкое похолодание в столичном регионе задержится, однако осень ещё порадует жителей тёплыми днями, уверен руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, за последние 48 часов температура воздуха упала на 12 градусов, что превратило июльскую погоду в октябрьскую.

Эксперт отметил, что в ближайшее время ночью возможны заморозки, а днём столбики термометров покажут около +10 градусов при незначительных осадках. Однако первый снег, согласно прогнозам, выпадет не раньше середины октября, а до этого в Москву и Подмосковье ненадолго вернётся потепление.

«В перспективе есть относительный всплеск тепла. Есть вероятность, что 5–6 октября будет около +15 градусов», — заключил собеседник 360.ru.