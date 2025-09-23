Стало известно, когда в Москву придёт старое бабье лето

В конце сентября Центральную Россию ожидает период по-настоящему тёплой и солнечной погоды, известный как старое бабье лето. Такой прогноз представил синоптик Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

По словам эксперта, кратковременные дожди и мокрый снег, которые возможны в середине недели, сменятся ясной погодой уже в пятницу. В выходные погода немного ухудшится, температура будет держаться на отметке до +13 градусов, однако в начале следующей недели ситуация кардинально изменится. Как уточнил специалист, с приходом обширного антициклона из Скандинавии наступит продолжительный период затишья и потеплеет.

Метеоролог добавил, что на протяжении пяти-семи суток в небе над Центральной Россией будет преобладать ясная погода без осадков, а сила ветра окажется минимальной. Прогнозируется, что в ночные часы столбики термометров покажут от +3 до +8, а днём воздух сможет прогреваться до отметок от +13 до +18 градусов.

«Настоящее старое бабье лето и золотая осень!» — подчеркнул синоптик.