Москвичам рассказали, когда в столице сформируется снежный покров

Формирование устойчивого снежного покрова в Москве начнётся только в конце ноября. Такой прогноз представил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог уточнил, что среднемесячная температура ноября ожидается на три градуса выше многолетних значений при нормальном количестве осадков. По его словам, метеорологическая осень продлится до середины месяца, после чего осадки начнут выпадать преимущественно в твёрдой фазе.

«Метеорологическая осень продержится как минимум до середины ноября, после чего среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется ниже нуля, осадки станут выпадать преимущественно в твёрдой фазе», — отметил синоптик в разговоре с «Москвой 24».

Тишковец также спрогнозировал, что декабрь будет соответствовать календарной зиме с температурными показателями в пределах климатической нормы. Эксперт заверил, что дефицита снегопадов и формирования сугробов в первый зимний месяц не ожидается.