10 дней за 30 лет: Эксперт раскрыла, как глобальный климатический сдвиг повлиял на Россию

Климатические сезоны в средней полосе России заметно сдвинулись, а тёплый период года увеличился на десять дней за последние три десятилетия. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что увеличение произошло не за счёт летнего сезона, а благодаря более тёплым и продолжительным весне и осени, что особенно ярко проявилось в температуре марта и сентября 2025 года. В то же время в Средиземноморье, как отметила эксперт, значительно удлинился именно летний период.

«Всё перепуталось! Сезоны действительно смещаются. Продолжительность теплого периода в Москве и в целом в средней полосе России увеличилась дней на десять за последние 30 лет. При этом длиннее стало не лето, не период жаркой погоды, а весна и осень. Сентябрь стал теплее и суше, мы ярко видим эту тенденцию и в 2025 году. И март тоже», — рассказала Позднякова в беседе с KP.ru.

Метеоролог добавила, что в средиземноморском регионе летний сезон стал длиннее на двадцать дней по сравнению с серединой прошлого века. Это продлило пляжный сезон, но одновременно увеличило риски экстремальной жары, засух и катастрофических лесных пожаров, которые регулярно затрагивают курорты Турции и других стран.