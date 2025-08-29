Мессенджер MAX
29 августа, 09:15

Идём на новый рекорд: Климатолог рассказал, чего ждать от грядущей осени в Москве

Климатолог Терешонок: Ноябрь может побить рекорд осени 2024 года по осадкам

Количество осадков в ноябре 2025 года в Москве может превысить рекордные показатели прошлого года, когда при норме в 52 миллиметра выпало почти 80 миллиметров осадков. Об этом предупредил климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.

Эксперт отметил, что первый осенний месяц текущего года не повторит аномально жаркую и засушливую погоду ноября 2024 года, поскольку летние осадки хорошо увлажнили почву, что создаёт благоприятные условия для сельскохозяйственных культур.

«Причём и снега этой зимой будет достаточно — около и даже выше нормы, особенно в январе и феврале. Однако все отклонения от нормы сложно предсказать точно, поскольку долгосрочное прогнозирование редко бывает точным, и данные могут измениться», — объяснил климатолог в разговоре с «Москвой 24».

Согласно прогнозам, сентябрьская температура ожидается немного выше средней нормы в 11 градусов, октябрьские показатели будут соответствовать климатической норме в 5 градусов, а ноябрь может оказаться холоднее обычного со средними значениями ниже минус одного градуса. Зимой температура в Москве приблизится к типичным значениям с тенденцией к похолоданию: в декабре около минус 6 градусов, а в январе и феврале — ниже обычных показателей.

Осадки могут существенно усложнить жизнь, но не стоит забывать и о другой «визитной карточке» осени — росту заболеваемости недугами вирусной природы. Ранее врач-инфекционист предупредила, что в осенне-зимний период традиционно ожидается вспышка вспышка риновируса и респираторно-синцитиального вируса.

