Снег выпал в Петербурге под конец лета

Санкт-Петербург накрыли аномальные осадки — в городе прошёл сильный дождь с мокрым снегом и градом. Кадры заснеженной Северной столицы публикуют в соцсетях шокированные жители и гости города.

Град в Петербурге. Видео © Telegram / Как дела, Санкт-Петербург?

По словам очевидцев, в городе можно было наблюдать белые скопления, сильно напоминающие зимние сугробы. Как отметили одни пользователи, в северной столице выпал мокрый снег, в то время как другие были уверены, что видят последствия мощного града.