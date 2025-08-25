Мессенджер MAX
25 августа, 12:16

Снег выпал в Петербурге под конец лета

Петербург накрыл сильный дождь с мокрым снегом и градом

Санкт-Петербург накрыли аномальные осадки — в городе прошёл сильный дождь с мокрым снегом и градом. Кадры заснеженной Северной столицы публикуют в соцсетях шокированные жители и гости города.

По словам очевидцев, в городе можно было наблюдать белые скопления, сильно напоминающие зимние сугробы. Как отметили одни пользователи, в северной столице выпал мокрый снег, в то время как другие были уверены, что видят последствия мощного града.

Ранее синоптик рассказала, что в этом году жители Москвы и Московской области могут уже не рассчитывать на тёплую летнюю погоду, поскольку в столицу приходят осенние холода. По прогнозам синоптиков, в последние летние дни в Москве возможна солнечная погода, однако шансы на это невелики.

