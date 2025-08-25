Снег выпал в Петербурге под конец лета
Петербург накрыл сильный дождь с мокрым снегом и градом
Обложка © Telegram / Питер Live
Санкт-Петербург накрыли аномальные осадки — в городе прошёл сильный дождь с мокрым снегом и градом. Кадры заснеженной Северной столицы публикуют в соцсетях шокированные жители и гости города.
Град в Петербурге. Видео © Telegram / Как дела, Санкт-Петербург?
Снег в Петербурге. Фото © Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
По словам очевидцев, в городе можно было наблюдать белые скопления, сильно напоминающие зимние сугробы. Как отметили одни пользователи, в северной столице выпал мокрый снег, в то время как другие были уверены, что видят последствия мощного града.
Ранее синоптик рассказала, что в этом году жители Москвы и Московской области могут уже не рассчитывать на тёплую летнюю погоду, поскольку в столицу приходят осенние холода. По прогнозам синоптиков, в последние летние дни в Москве возможна солнечная погода, однако шансы на это невелики.