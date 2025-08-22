Мессенджер MAX
Регион
22 августа, 10:24

Лёгкие куртки и зонты: Синоптик раскрыл, какая погода ожидает москвичей на закате лета

Синоптик Ильин: Выходные 23 и 24 августа будут весьма прохладными в Москве

Обложка © Life.ru

В Москве и Подмосковье грядут прохладные и дождливые выходные — 23 и 24 августа температура не превысит +21 градуса. В субботу ночью небо затянет облаками, местами прольётся небольшой или умеренный дождь. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик Александр Ильин.

Ночные температуры в столице опустятся до +8…+10 градусов, а днём будет пасмурно с редкими прояснениями и преимущественно без осадков, воздух прогреется до +17…+19. В Подмосковье ночью ожидается от +5 до +10, днем — от +15 до +20 градусов. Ветер подует с севера со скоростью 6-11 м/с. В воскресенье облачность сохранится, временами пройдут небольшие дожди.

«Ночью +11…+13, днём +18…+20 градусов. В Подмосковье ночью +5…+10, днём +16…+21 градус. Ветер ночью слабый, днём юго-западный, 5-10 метров в секунду», — считает Ильин.

Понедельник продолжит тенденцию облачности и небольших осадков. Температура ночью будет колебаться между +6 и +11, днём — от +13 до +18 градусов. Ветер останется юго-западным, немного стихнув — 3-8 м/с.

В Москве прошедшая ночь стала самой холодной за два месяца
Ранее синоптик рассказала, что в этом году жители Москвы и Московской области могут уже не рассчитывать на тёплую летнюю погоду, поскольку в столицу приходят осенние холода. По её словам, солнце ещё может порадовать москвичей в последнюю неделю лета, но это маловероятно.

