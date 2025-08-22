В Москве прошедшая ночь стала самой холодной за два месяца

За последние два месяца минувшая ночь в Москве стала самой холодной. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве наступила настоящая осень. За минувшую ночь на опорной метеостанции ВДНХ воздух остыл до плюс 8,4. Это второе место по ночному холоду за всё лето», — сказала она.

В разных районах столицы минимальные температуры колебались: в центре, на Балчуге — плюс 11,7, в Строгино — плюс 7,9, Тушино — плюс 7,7, Бутово — плюс 5,9, что соответствует климатическим показателям сентября. В Подмосковье самые низкие показатели зафиксированы на «полюсе холода» в Черустях — плюс 3,7. Также прохладно было в Волоколамске и Михайловском (+4,5), Солнечногорске (+4,6), Клину (+4,8), Электростали (+4,9) и Можайске (+5).