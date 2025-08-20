Осадки и прохлада: Осень придёт в Москву раньше срока

До конца августа в Москве установится скорее осенняя погода, ожидаются прохлада и осадки, предупредила синоптик Татьяна Позднякова. По её словам, все прогнозы указывают на то, что всплесков жары до конца последнего меся лета ждать не стоит.

«На предстоящей неделе осадки и прохладная погода. В последней пятидневке августа дождей не предвидится, и температура может подняться до +25 градусов, но вероятность этого невелика. Температуры +30 точно не ожидается», — подчеркнула эксперт.

По словам синоптика Евгения Тишковца, особенно дождливым будет финал текущей недели. В Москве в общей сложности за неделю выпадет до 73 мм осадков, что почти соответствует месячной норме.

«По ночам столбики термометров будут колебаться от +7 до +12, в дневные часы — не выше +15…+20 (в отдельные дни чуть теплее), что больше соответствует климату начала осени», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».