Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью»
Синоптик Тишковец: В конце августа может потеплеть до +25-30 градусов
Обложка © Life.ru
В конце августа Москву настигнет жаркая погода, столбики термометров могут подняться до +25-30°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдёт по-английски и напоследок громко хлопнет дверью. В заключительные дни августа есть вероятность потепления до +25–30 градусов», — рассказал синоптик.
В начале сентября в Москве также сохранится тёплая погода, но повторения прошлогоднего «бабьего лета» не ожидается. Осень плавно и уверенно вступит в свои права в столичном регионе, сменив летний сезон. Средняя температура и количество осадков в сентябре будут близки к многолетним значениям: +7,1 градуса ночью и +15,4 градуса днём.
Тишковец считает, что такой температурный фон задаст более привычный климатический сценарий для всего осенне-зимнего периода, в отличие от прошлого года. Предполагается, что предстоящая зима будет снежной и с умеренными морозами.
Ранее сообщалось, что в ближайшие десять лет климат в России продолжит меняться. Ожидается дальнейшее повышение среднегодовых температур, причём темпы этого процесса в стране в 2,5–2,7 раза превышают среднемировые показатели. Кроме того, помимо потепления, будут наблюдаться изменения в структуре осадков.