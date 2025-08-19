Москвичей предупредили, что лето «громко хлопнет дверью»

В конце августа Москву настигнет жаркая погода, столбики термометров могут подняться до +25-30°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдёт по-английски и напоследок громко хлопнет дверью. В заключительные дни августа есть вероятность потепления до +25–30 градусов», — рассказал синоптик.

В начале сентября в Москве также сохранится тёплая погода, но повторения прошлогоднего «бабьего лета» не ожидается. Осень плавно и уверенно вступит в свои права в столичном регионе, сменив летний сезон. Средняя температура и количество осадков в сентябре будут близки к многолетним значениям: +7,1 градуса ночью и +15,4 градуса днём.

Тишковец считает, что такой температурный фон задаст более привычный климатический сценарий для всего осенне-зимнего периода, в отличие от прошлого года. Предполагается, что предстоящая зима будет снежной и с умеренными морозами.