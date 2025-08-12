Ливни, жара и штормы: Life.ru узнал, каким будет климат России в 2035 году

В течение следующего десятилетия климат в России претерпит изменения, сообщил Life.ru кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв. По его словам, среднегодовые температуры продолжат расти, причём темпы этого процесса в стране уже в 2,5–2,7 раза выше, чем в среднем по миру.

По мнению эксперта, увеличение тепла будет сопровождаться изменением структуры осадков: мелкие и продолжительные дожди уступят место интенсивным ливням, а объём зимнего снега снизится. Усилится ветровая активность, включая ураганы, шквалы и смерчи, которые будут происходить чаще, чем сейчас. Сама климатическая система, по его словам, обладает высокой инерционностью.

«Океаны, которые играют роль «термостата» планеты, медленно реагируют на перемены. Поэтому в ближайшие 10 лет стоит ожидать продолжения текущих тенденций: рост температур, учащение волн жары, увеличение количества осадков в виде ливней, усиление ветровой активности. При этом важно понимать — климат не станет однообразным. Где-то будет аномально жарко, где-то неожиданно холодно, но в среднем показатели будут выше нормы», — поделился специалист.

Отдельную угрозу для России представляет деградация вечной мерзлоты, которая занимает две трети территории страны. Этот процесс уже приводит к повреждению зданий, дорог и трубопроводов, а в перспективе способен вызвать значительные экономические потери, подчеркнул собеседник Life.ru.

Эксперт отметил, что адаптация к новым условиям становится необходимостью. Речь идёт о модернизации инфраструктуры в зоне мерзлоты, строительстве объектов с учётом возросшей ветровой нагрузки, а также подготовке к наводнениям в одних регионах и к засухам в других.