Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 14:54

Подмосковье оказалось под «сугробом» из града

В подмосковном городе Луховицы выпал град

Град в Луховицах. Обложка © Telegram / Первый Московский

Град в Луховицах. Обложка © Telegram / Первый Московский

Жители подмосковного города Луховицы столкнулись с мощным природным феноменом — внезапным дождём, переходящим в град. Очевидцы поделились яркими кадрами, отмечая масштаб осадков, сравнимых с зимней метелью, передаёт телеграм-канал «Первый Московский».

Град в Луховицах. Видео © Telegram / Первый Московский

На видео показан настоящий «гравийный покров», заполонивший улицы и дворы Луховиц. Многие горожане сообщили, что стихия серьёзно подпортила урожай овощей и цветов на дачных участках. Тем не менее серьёзных разрушений не произошло. Однако метеослужбы предупреждают, что погода в городе останется нестабильной и на следующий день. Возможны грозовые дожди и даже новый град.

Автомобильный мост рухнул во время наводнения на Кубани
Автомобильный мост рухнул во время наводнения на Кубани

Ранее МЧС России предупреждал москвичей и гостей столицы о непогоде в понедельник. С утра и до вечера в городе ожидаются дожди с грозами и усилением ветра до 15 метров в секунду. Водителям рекомендуют снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких манёвров и не парковаться возле неустойчивых конструкций. Пешеходам советуют не прятаться под деревьями во время грозы

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar