Подмосковье оказалось под «сугробом» из града
В подмосковном городе Луховицы выпал град
Град в Луховицах. Обложка © Telegram / Первый Московский
Жители подмосковного города Луховицы столкнулись с мощным природным феноменом — внезапным дождём, переходящим в град. Очевидцы поделились яркими кадрами, отмечая масштаб осадков, сравнимых с зимней метелью, передаёт телеграм-канал «Первый Московский».
Град в Луховицах. Видео © Telegram / Первый Московский
На видео показан настоящий «гравийный покров», заполонивший улицы и дворы Луховиц. Многие горожане сообщили, что стихия серьёзно подпортила урожай овощей и цветов на дачных участках. Тем не менее серьёзных разрушений не произошло. Однако метеослужбы предупреждают, что погода в городе останется нестабильной и на следующий день. Возможны грозовые дожди и даже новый град.
Ранее МЧС России предупреждал москвичей и гостей столицы о непогоде в понедельник. С утра и до вечера в городе ожидаются дожди с грозами и усилением ветра до 15 метров в секунду. Водителям рекомендуют снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких манёвров и не парковаться возле неустойчивых конструкций. Пешеходам советуют не прятаться под деревьями во время грозы