Подмосковье оказалось под «сугробом» из града

Жители подмосковного города Луховицы столкнулись с мощным природным феноменом — внезапным дождём, переходящим в град. Очевидцы поделились яркими кадрами, отмечая масштаб осадков, сравнимых с зимней метелью, передаёт телеграм-канал «Первый Московский».

Град в Луховицах. Видео © Telegram / Первый Московский

На видео показан настоящий «гравийный покров», заполонивший улицы и дворы Луховиц. Многие горожане сообщили, что стихия серьёзно подпортила урожай овощей и цветов на дачных участках. Тем не менее серьёзных разрушений не произошло. Однако метеослужбы предупреждают, что погода в городе останется нестабильной и на следующий день. Возможны грозовые дожди и даже новый град.