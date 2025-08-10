Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 16:30

Москвичей предупредили о дождливом понедельнике с грозами

МЧС: В Москве ожидается ливень и гроза 11 августа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москвичей и гостей столицы предупредили о непогоде в понедельник. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице, 11 августа с утра и до вечера в городе ожидаются дожди с грозами и усилением ветра.

«В период с 09:00 с сохранением до конца дня местами по городу Москве ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах сильный дождь, ливень, гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с», — говорится в официальном предупреждении.

Спасатели дали рекомендации для автолюбителей: снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких манёвров и не парковаться возле неустойчивых конструкций. Пешеходам советуют не прятаться под деревьями во время грозы и не оставлять детей без присмотра.

Реки вышли из берегов и превратили Сочи в «большое озеро»
Реки вышли из берегов и превратили Сочи в «большое озеро»

Ранее сообщалось, что с начала следующей недели атмосферный фронт с Атлантики накроет всю европейскую часть России. В ночь на понедельник обильные осадки начнутся в Смоленской и Калужской областях, а днём непогода доберётся до Москвы.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Погода
  • МЧС России
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar