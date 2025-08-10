Москвичей предупредили о дождливом понедельнике с грозами

Москвичей и гостей столицы предупредили о непогоде в понедельник. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице, 11 августа с утра и до вечера в городе ожидаются дожди с грозами и усилением ветра.

«В период с 09:00 с сохранением до конца дня местами по городу Москве ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах сильный дождь, ливень, гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с», — говорится в официальном предупреждении.

Спасатели дали рекомендации для автолюбителей: снижать скорость, увеличивать дистанцию, избегать резких манёвров и не парковаться возле неустойчивых конструкций. Пешеходам советуют не прятаться под деревьями во время грозы и не оставлять детей без присмотра.