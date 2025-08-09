Названы регионы России, на которые циклон с Атлантики обрушит мощные дожди
Синоптик Варакин: На европейскую часть России надвигается циклон с дождями
Уже на этих выходных до отдельных регионов центральной части России доберётся атмосферный фронт с Атлантики, который обрушит мощные дожди на Костромскую, Нижегородскую, Кировскую, Архангельскую области и Республику Коми. Об этом предупредил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По его словам, с начала следующей недели циклон накроет всю европейскую часть страны. В ночь на понедельник обильные осадки начнутся в Смоленской и Калужской областях, а днём непогода доберётся до Москвы.
«С понедельника опять выйдет циклон с запада атлантический, и такие хорошие дожди пройдут», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее синоптик заявила, что жителям московского региона пора привыкнуть к новым погодным реалиям, так как климат начинает меняться и больше походить на субтропический: резкие перепады температур и мощные ливни. Другой эксперт также призвал москвичей готовиться к жизни в тропиках.