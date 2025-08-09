Встреча Путина и Трампа
Регион
9 августа, 06:22

Названы регионы России, на которые циклон с Атлантики обрушит мощные дожди

Синоптик Варакин: На европейскую часть России надвигается циклон с дождями

Уже на этих выходных до отдельных регионов центральной части России доберётся атмосферный фронт с Атлантики, который обрушит мощные дожди на Костромскую, Нижегородскую, Кировскую, Архангельскую области и Республику Коми. Об этом предупредил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, с начала следующей недели циклон накроет всю европейскую часть страны. В ночь на понедельник обильные осадки начнутся в Смоленской и Калужской областях, а днём непогода доберётся до Москвы.

«С понедельника опять выйдет циклон с запада атлантический, и такие хорошие дожди пройдут», — отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Прогноз погоды на осень 2025 года — погода в Москве, Санкт-Петербурге, в регионах России
Прогноз погоды на осень 2025 года — погода в Москве, Санкт-Петербурге, в регионах России

Ранее синоптик заявила, что жителям московского региона пора привыкнуть к новым погодным реалиям, так как климат начинает меняться и больше походить на субтропический: резкие перепады температур и мощные ливни. Другой эксперт также призвал москвичей готовиться к жизни в тропиках.

    avatar