Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 12:05

Так было всегда: Климатолог поставил под сомнение гипотезу о «мигрирующем» времени года

Климатолог Кислов объяснил смещение времён года глобальным потеплением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Заявления о появлении пятого «мигрирующего» времени года, из-за которого лето становится длиннее и жарче, а зимы — теплее, скорее всего не имеют под собой реальных оснований. Такое мнение высказал доктор географических наук, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.

«Лично я думаю, это выдумки. Мы изучаем климат, проводим палеореконструкции, которые показывают, каким он был тысячи, даже сотни тысяч лет назад. И мы знаем, что опасные явления, такие как потепления, похолодания, происходили всегда», — поделился учёный в разговоре с «Вечерней Москвой».

Как пояснил эксперт, глобальное потепление приводит к смещению климатических сезонов — в некоторых регионах традиционные времена года удлиняются на несколько недель, а похолодание наступает позже. Эти изменения нарушают природные циклы: например, растения начинают цвести в несвойственные им сроки, что негативно влияет на экосистемы. По словам Кислова, в текущем году осень может оказаться короче из-за появления этого переходного сезона, а первые заморозки в Москве вероятны лишь к середине ноября.

Что касается прогнозов на зиму, то в соцсетях распространяются предположения об отсутствии сильных морозов и преобладании тёплой погоды с частыми оттепелями. Однако климатолог предостерегает от доверия к таким предсказаниям.

Эксперт предположил, какой климат через полвека потеплений станет для Москвы нормой
Эксперт предположил, какой климат через полвека потеплений станет для Москвы нормой

Ранее в научном журнале вышел материал с гипотезой о том, что в результате деятельности человечества по всей планете начали формироваться новые времена года. Особо заметны такие тенденции в странах Юго-Восточной Азии, где появился «сезон дымки» и «мусорный сезон».

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости науки
  • Погода
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar