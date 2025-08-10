Так было всегда: Климатолог поставил под сомнение гипотезу о «мигрирующем» времени года

Заявления о появлении пятого «мигрирующего» времени года, из-за которого лето становится длиннее и жарче, а зимы — теплее, скорее всего не имеют под собой реальных оснований. Такое мнение высказал доктор географических наук, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.

«Лично я думаю, это выдумки. Мы изучаем климат, проводим палеореконструкции, которые показывают, каким он был тысячи, даже сотни тысяч лет назад. И мы знаем, что опасные явления, такие как потепления, похолодания, происходили всегда», — поделился учёный в разговоре с «Вечерней Москвой».

Как пояснил эксперт, глобальное потепление приводит к смещению климатических сезонов — в некоторых регионах традиционные времена года удлиняются на несколько недель, а похолодание наступает позже. Эти изменения нарушают природные циклы: например, растения начинают цвести в несвойственные им сроки, что негативно влияет на экосистемы. По словам Кислова, в текущем году осень может оказаться короче из-за появления этого переходного сезона, а первые заморозки в Москве вероятны лишь к середине ноября.

Что касается прогнозов на зиму, то в соцсетях распространяются предположения об отсутствии сильных морозов и преобладании тёплой погоды с частыми оттепелями. Однако климатолог предостерегает от доверия к таким предсказаниям.