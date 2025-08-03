Эксперт предположил, какой климат через полвека потеплений станет для Москвы нормой

Климатологи фиксируют учащение экстремальных погодных явлений в Центральной России за последнее десятилетие. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов

По его словам, частота волн тепла и интенсивных ливней возросла на 15-18% за 10 лет. При этом межгодовые колебания сохраняются.

«Лет через сорок в Москве может быть и +40, но сделать точный прогноз на ближайший год пока невозможно», — отметил эксперт в разговоре с 360.ru, напомнив о холодной первой половине июня.

Анализ долгосрочных тенденций показывает устойчивое потепление: средние январские температуры в столице за 30 лет повысились с −9°C до −6°C. Это приводит к сокращению зимнего сезона и удлинению лета, хотя, как подчеркнул Шувалов, отдельные годы могут демонстрировать аномалии — например, морозный январь 2025 года.