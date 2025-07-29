На Земле появились новые времена года

Человеческая деятельность настолько масштабна, что из-за неё на Земле в скором времени появятся новые времена года. Пор данным научного журнала Live Science, доказательства тому уже есть, а сам человек уже успел стать свидетелем новых сезонов.

Наиболее ярким примером являются «сезоны дымки» в экваториальных странах Юго-Восточной Азии. На протяжении нескольких недель небо затянуто дымом, — это прямой результат действий человечества по массовому выжиганию лесов ради расширения территорий.

Другим показательным явлением стал «мусорный сезон» на Бали, ежегодно превращающий пляжи в свалку из-за отходов отдыхающих и местных жителей. Появляются и «синкопированные сезоны» — периоды с непривычно знойным летом и удивительно мягкой зимой. Все это ставит под удар бесчисленные экосистемы и уникальные культуры, грозит изменением мирового климата.

Смещение сезонных циклов приводит к дисбалансу жизненно важных процессов у растений и животных, а также дестабилизирует сообщества, зависящие от этих циклов экономически, социально и культурно.