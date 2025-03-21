Новая угроза. С какими жалобами идут к врачу из-за глобального потепления Life.ru выяснил, у кого ухудшается самочувствие в условиях меняющегося климата и в каких случаях увлажнители воздуха не помогают, а только вредят. 20 марта, 21:33 Врач назвал возможные проблемы со здоровьем из-за изменения климата. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Image Point Fr

Нынешняя «степень» изменения климата пока практически не оказывает серьёзного влияния на здоровье — и тем не менее некоторые жалобы обращают на себя внимание, рассказал Life.ru врач-пульмонолог Клинического центра имени И.М. Сеченова Александр Пальман.

— Проблемы с дискомфортами, проблемы с ухудшением качества сна я вижу. Дискомфорты бывают у пациентов в первую очередь с бронхиальной астмой при слишком пересушенном воздухе, точно так же, кстати, как и при слишком увлажнённом. Да, такие вещи я вижу. Некоторое ухудшение самочувствия, но не возникновение нового заболевания, — подчеркнул кандидат медицинских наук.

Ранее исследователи из США пришли к выводу, что глобальное потепление может привести к обезвоживанию организма и усугубляет воспаления лёгких. Как объяснили учёные, в сухом воздухе у человека истончаются слизистые оболочки дыхательных путей, сжимаются клетки эпителия, что приводит к усилению выработки цитокинов — особых белков, с помощью которых иммунитет реагирует на появление патогенов или повреждения. То есть изменение климата, по мнению специалистов, обостряет воспалительные реакции организма. Сообщается, что это показали соответствующие эксперименты на грызунах.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kris Voronova

Пульмонолог Александр Пальман призвал относиться к подобным исследованиям с осторожностью и всегда интересоваться, кто их организует и оплачивает. Он также объяснил, как правильно относиться к увлажнителям воздуха: в первую очередь необходимо приобретать только сертифицированные устройства и пользоваться ими строго по инструкции. Если при этих условиях человек ощущает улучшение самочувствия, то увлажнитель, скорее всего, полезен или хотя бы безвреден, рассуждает врач.

— Если этот увлажнитель работает неправильно, создаёт слишком большую влажность, не следует гигиеническим мероприятиям и так далее, то тогда может быть вред. Если это всё приводит к туману и мокрым обоям, то, наверное, всё-таки человек перебарщивает, — заключил медик.

Он добавил, что пока в его практике не было случаев заболеваний из-за увлажнителя. Тенденции к учащению случаев астмы из-за глобального потепления врач тоже не наблюдает.

Авторы Адель Романенкова