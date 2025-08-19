Вот и лето прошло: Европейскую часть России накроют дожди и прохлада
Синоптик Позднякова: В европейской части России ожидаются прохлада и дожди
Обложка © Шедеврум / Life.ru
В последние две недели августа тёплого климата в европейской части России не ожидается. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, в центральных регионах ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями и частыми дождями. Эксперт отметила, что лето подходит к концу уже сейчас.
В дневные часы возможны умеренные или небольшие дожди. Осадки могут быть локальными и не распространяться по всей европейской части страны, однако общий фон погоды останется дождливым, сырым и прохладным. К слову, обычно температура в августе снижается от начала месяца к его концу примерно на пять градусов, однако этом году снижение происходит быстрее.
«Уже сейчас минимальная температура соответствует последним числам августа месяца», — подчеркнула синоптик в эфире радио «Комсомольская правда».
Так, в Москве, согласно её прогнозам, уже к концу текущей недели дневные показатели температуры составят около 16-18 градусов, что ниже климатической нормы на 2-3 единицы. Однако кратковременное потепление всё же ожидается — в самом конце месяца температура может подняться до 25 градусов, после чего в регион снова вернётся прохлада.
Отметим, что москвичей ожидает дождливая неделя с аномальным количеством осадков – до семи вёдер воды на квадратный метр, что близко к месячной норме. Однако конец лета будет жарким, с максимальными температурами до +25…+30 градусов, спрогнозировал синоптик.