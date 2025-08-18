Мощный град и гроза обрушились на Московскую область

Мощный град обрушился на Подмосковье. Ледяные шарики полностью покрыли местность в некоторых районах. Об этом сообщают местные жители и региональное управление МЧС.

Житель Московской области запечатлел непогоду. Видео © Telegram / «Москва 24»

В Шатурском районе Московской области прошёл сильный град, покрывший землю плотным слоем ледышек. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры, на которых видно, что градины среднего размера усыпали всю поверхность. Отмечается, что даже такие ледяные шарики могут повредить автомобили и кровли домов.

«В ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 18 августа местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 12-15 м/с», — предупредили в ГУ МЧС по Московской области.

Спасатели рекомендуют жителям региона по возможности оставаться дома или в укрытии до улучшения погодных условий.

Синоптики отмечают, что такая погода характерна для второй половины августа в Московском регионе, когда сталкиваются холодные и тёплые воздушные массы. В МЧС напоминают, что при грозе следует избегать открытой местности, не парковать автомобили под деревьями и отключать электроприборы от сети.