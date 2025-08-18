Встреча Путина и Трампа
18 августа, 02:32

Вильфанд: Сибирь и Дальний Восток ждут аномальные осадки и похолодание

Сибирский федеральный округ вскоре столкнётся с непривычно сильными осадками и грозами, а в некоторых районах фиксируются первые заморозки. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ближайшие дни в Новосибирской области температура будет около 25–26 градусов при сильных дождях и грозовой активности. Сходные погодные условия прогнозируются в Томской, Омской и Кемеровской областях. Красноярский край ждёт ливневый дождь, град и ветер до 18 м/с, Иркутскую область — крупный град с грозами и интенсивными осадками.

В Якутии ночные термометры уже опускались до 0 и минус 1 градуса. Заморозки наблюдались также в Забайкальском крае. Камчатка после недавнего землетрясения столкнётся с сильным дождём, что приведёт к подъёму уровня рек.

Лето кончилось: Синоптики прогнозируют, что следующая неделя в столице будет холоднее нормы

А ранее синоптик сообщил, что москвичей ожидает дождливая неделя с аномальным количеством осадков – до семи вёдер воды на квадратный метр, что близко к месячной норме. При этом конец лета будет жарким, с максимальными температурами до +25…+30 градусов. Согласно прогнозу, начало осени также будет напоминать лето.

