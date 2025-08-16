Лето кончилось: Синоптики прогнозируют, что следующая неделя в столице будет холоднее нормы

В Москве с воскресенья ожидается похолодание: холодный атмосферный фронт принесёт кратковременные дожди и снизит дневную температуру до 18–20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В первый день новой недели регион окажется в тылу циклона с центром над Вяткой, он продолжит моросить дождями и ещё на градус понизит температуру — +17…+19 градусов покажут термометры, а это норма дневной температуры первой декады сентября», — написал он.

Синоптик добавил, что во вторник ожидаются дожди и температура около 18–20 градусов, в среду максимальные значения не превысят 19–21 градус. В четверг пройдёт ещё один холодный фронт с кратковременными дождями, а в пятницу регион пересечёт очередной западный циклон с ливнями и грозами. В течение всей недели температура останется на 1–2 градуса ниже средних многолетних показателей.