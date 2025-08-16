Лето кончилось: Синоптики прогнозируют, что следующая неделя в столице будет холоднее нормы
Синоптик Леус: С воскресенья в Москву придут холода до 17 градусов
В Москве с воскресенья ожидается похолодание: холодный атмосферный фронт принесёт кратковременные дожди и снизит дневную температуру до 18–20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В первый день новой недели регион окажется в тылу циклона с центром над Вяткой, он продолжит моросить дождями и ещё на градус понизит температуру — +17…+19 градусов покажут термометры, а это норма дневной температуры первой декады сентября», — написал он.
Синоптик добавил, что во вторник ожидаются дожди и температура около 18–20 градусов, в среду максимальные значения не превысят 19–21 градус. В четверг пройдёт ещё один холодный фронт с кратковременными дождями, а в пятницу регион пересечёт очередной западный циклон с ливнями и грозами. В течение всей недели температура останется на 1–2 градуса ниже средних многолетних показателей.
Ранее сообщалось, что климат в Московском регионе меняется и становится ближе к субтропическому, с резкими перепадами температур и сильными ливнями. Жара выше 30 градусов и мощные осадки уже становятся частью нового климата: за три недели июля 2025 года в некоторых районах города выпало более 200% месячной нормы осадков, а в Зеленограде за сутки зафиксировали месячную норму дождей.